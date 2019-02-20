傳李登輝籲選總統 柯文哲：常從報上讀到自己行蹤

台北市長柯文哲12日拜會前總統李登輝，柯文哲在臉書發文表示：「作為政壇的大前輩，每次見到他都有很多收穫。」（圖取自www.facebook.com/DoctorKoWJ）

（中央社記者梁珮綺台北20日電）媒體報導，台北市長柯文哲日前到翠山莊拜會前總統李登輝時，李登輝見面第一句話就是「出來選總統」；對此，柯文哲說，他常在報紙上讀到自己的行蹤、計畫和講話內容。

柯文哲12日赴翠山莊拜會李登輝，並關心李登輝身體狀況，雙方談話約30分鐘，相談甚歡，李登輝更對著柯文哲說：「有你媽媽在，你沒問題（台語）。」

不過，鏡週刊報導，李登輝當時見到柯文哲的第一句話就是「出來選總統」，柯文哲愣住。

柯文哲今天下午受邀到台大醫院國際會議中心101廳演講，被問及此問題時反問「你有在翠山莊裝竊聽器嗎？不然你怎麼問我這題目」，表示自己常常在報紙上讀到自己的行蹤、計畫和講話內容。

他說，常常會面談話有20、30分鐘，必須有前後文與場景，單就一句話詢問他，太難回答。

蘋果日報民調顯示，高雄市長韓國瑜若代表國民黨參選2020總統，柯文哲、總統蔡英文將敗北，若韓國瑜不選，柯文哲才有機會。

對此，柯文哲表示，民調都在統計誤差範圍內，離選舉還有11個月，該做的事還是要做好，而他曾說過，韓國瑜推翻很多政治學教科書規則，讓人大開眼界。

他說：「選舉就是人民投票，人民喜歡也沒辦法，很多事情就是take it easy，該怎麼做就怎麼做。」（編輯：李錫璋）1080220