王金平：若當選總統 會做到國內和解兩岸共榮

前立法院長、國民黨立委王金平今天晚間出席國會之友後援會舉辦的感恩簽書餐會時表示，他若當選總統，絕對做到國內的和解，達到兩岸的和平共榮，台灣才會有美好光明的未來。中央社記者劉冠廷攝 108年2月20日

（中央社記者劉冠廷台北20日電）前立法院長、國民黨立委王金平今天晚間出席國會之友後援會舉辦的感恩簽書餐會時表示，他若當選總統，絕對做到國內的和解，達到兩岸的和平共榮，台灣才會有美好光明的未來。

國會之友後援會挺王金平參選總統感恩簽書餐會晚間在台北市國軍英雄館舉行，席開54桌，王金平到場時，受到現場熱烈的歡迎，「總統好」的吶喊不斷，現場也播放高雄市長韓國瑜在三山造勢時的主題曲、軍歌「夜襲」，場面熱烈。

王金平在致詞時表示，他要做到讓朝野和解共生，兩岸和平共榮，若沒達到這兩個目標，台灣不知何去何從，如果這兩項可以處理得到，台灣就可以起死回生。

王金平說，若朝野沒有和解，繼續對立與內鬨，國家與社會是受不了的；沒有朝野的和解共生，兩岸也達不到和平共榮，所以要先和解產生共識，進而團結，才能有共同的立場，處理兩岸問題，「如果我當選總統，絕對做到國內的和解，達到兩岸的和平共榮，這樣台灣才會有美好光明的未來」。

他也向在場超過500名的現任以及離職的國會助理、國會聯絡人表示，希望在他的競選過程中，多多提供各方面的建言，包括政策以及指教。

此外，國會之友後援會也發表共同聲明，指台灣社會因政治對立與惡鬥，讓人民因政治立場不同而撕裂感情，並使得台灣經濟發展停滯無法向前，期盼2020的國家總統，能夠真正促進朝野和解，共同為台灣人民福祉來打拚，從檯面上可能的總統參選人來看，擅長調和鼎鼐的王金平，最具備此能力。（編輯：林興盟）1080220