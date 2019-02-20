政院版同婚專法綠委接受 時力指沒擔當

（中央社記者陳俊華、范正祥、王揚宇台北20日電）政院版同婚專法名稱定為「司法院釋字第748號解釋施行法」，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天說，大家初步都能接受；時代力量立法院黨團總召徐永明說，很失望，說難聽點是沒擔當。

行政院長蘇貞昌晚間與民進黨立委討論同性婚姻專法草案，行政院發言人Kolas表示，會中定案草案名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」。

管碧玲晚間表示，今天的會議很簡短，蘇貞昌報告完後很快地就結束，大家基本上對行政院這樣處理初步都能接受，內容部分都還沒看到，等草案送到立法院後會再討論；蘇貞昌也尊重個別立委，不會祭出黨紀。

與會的不具名民進黨立委轉述，這次法案名稱比較中性，是考慮某些宗教團體的感受，但立法實質上是要保障同志權益，蘇貞昌也確保大法官解釋中，應該要有的都會放在裡面，包括繼承、收養、財產等都有，實質權益都有；與會立委幾乎都能接受這樣的法案名稱，這也是解決爭議的方法，不然為了名稱雙方都不讓，沒辦法往前走。

另位不願具名的與會立委表示，會議討論不到20分鐘就結束，蘇貞昌向大家公布法案名稱叫做「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，並未討論到草案條文內容。

立委轉述指出，蘇貞昌說專法的名稱，爭議一直很大，雖然這個名稱對於挺同、反同團體來說，雙方可能不會太滿意，但是個中性的名稱，希望大家各退一步、互相包容。

曾提案同婚修民法的民進黨立委尤美女說，對於這個結果「雖不滿意但能接受」，因為在去年公投結果下，要修民法是不可能的，而大法官會議第748號解釋也講得很清楚，要保障同志朋友的婚姻自由與平等權。

尤美女表示，對於草案的名稱為何，大家角力很久、爭議不休，最後用一個完全中性的名稱，雖然是台灣首創，但在兩邊爭議那麼大的情況下，要讓這個法往前走，這是唯一選擇。

尤美女指出，重點是草案的內容，就是大法官會議所強調婚姻的自由、結婚的自由、平等權益等；很多法律的修改並非一蹴可及，但這次至少是往前踏了一大步，肯定行政院在壓力這麼大的情況下，仍堅守大法官釋字第748號解釋內容，草案送進立法院後，本案預計將逕付二讀，進入朝野協商。

民進黨立委林靜儀認為，草案內容出行政院會後，個別立委會有個別評論，但她肯定行政院在跟立委開會完後不到半小時，懶人包就已經準備好了，先讓社會大眾可以從懶人包內知道幾個態度，也對謠言部分進行澄清。

國民黨立法院黨團總召江啟臣受訪表示，黨團還沒有看到行政院對於同婚專法處理的草案內容，現在暫時還不會決定立場。之前黨團的態度是持開放立場尊重黨團成員各自意見，接下來等行政院的版本正式送至立法院，黨團內部會再討論。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，時代力量當然認為還是要用「同性婚姻法」，對行政院版的專法名稱很失望，雖然是避開婚姻或是伴侶爭議，「說難聽點是沒有擔當」；時力有提出修法版本，也了解政院的難處，之後會仔細檢視政院版草案條文，因為立專法還是有歧視之嫌，要確保內容是百分之百平等。

親民黨團總召李鴻鈞表示，既然公投已經過了，公投結果是遠高於法律制定，「行政院不能走巧門」，應該依照公投決定的民意去制定法律；現在台灣大家要理性討論，畢竟反對、贊成的雙方都有，若太過草率，只會讓台灣社會分裂，行政院應該更細膩處理，否則讓社會誤解更深，反而更不好。（編輯：蘇龍麒）1080220