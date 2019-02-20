同婚立法政院版出爐 戰場回到立院

（中央社記者王揚宇台北20日電）同婚保障法制化在去年公投結果出爐後，「修民法」途徑宣告正式出局；行政院會21日預計通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，後續送立法院審議，戰場再度回到立院。

立法院司法及法制委員會民國105年12月26日審查婚姻平權法案，突遭反同婚者闖入高喊「停止審查，交付公投」，當天初審通過民法親屬編部分條文修正草案，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。

隨後司法院大法官會議在106年5月24日做出釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律，但釋憲結果並未明確指出要修民法或訂專法，只表示這屬於立法形成的範圍。

目前初審完成的同婚相關法案，包括民進黨立委尤美女等人提案修民法；國民黨立委許毓仁等人則提案修正民法親屬編部分條文；民進黨立委蔡易餘等人的修法版本則在民法中增訂「同性婚姻章」；時代力量立法院黨團的提案則是，就現行民法有關婚姻及婚姻所衍生的權利，刪除一男一女之限制，這些修法都是希望透過修改民法，讓同婚合法化。

而在下一代幸福聯盟提出「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」公投案，107年11月24日投票通過後，「修民法」這條途徑宣告正式出局。

在反同公投結果出爐後，司法院長許宗力參加一場活動時，向挺同人士喊話，要他們不要洩氣、心理要強壯一點，並說因為釋字第748號解釋已經在保護同志，並說專法未必不公平、不平等，重要的是要看內容。

由於明天是2月的最後一次行政院會，行政院須在明天通過同婚專法草案，才能趕上3月1日前將草案送交立法院的期限，外界預估行政院預計明天行政院會將通過同性婚姻專法草案；在大法官釋字第748號解釋所定的5月24日前，立法院能否順利審議完成，也將是一大考驗。（編輯：黃國倫）1080220