同婚專法草案出爐 總統府盼找到最合適平衡點

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統府發言人張惇涵今天表示，行政院所提的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案；總統府與行政院態度一致，都希望能夠盡可能縮小雙方的差異，找到現階段最合適的平衡點。

行政院長蘇貞昌今晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，法案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」。草案重點，包括讓同志配偶有合法財產繼承權、醫療權，能收養血緣子女，同時也必須遵守單一配偶的相關權利義務。

隨後，蘇貞昌透過臉書表示，「無論你是異性戀或同性戀，我們都是同一國的」，由衷期待民眾能包容，接受彼此的不同，和善的對待彼此，使台灣成為相互尊重，彼此友善的國家。

張惇涵晚間表示，如同蔡總統今早的迴廊談話所述，婚姻平權的議題，在不同世代、不同宗教信仰、不同的價值取向的人，確實都有不同看法，但在權益保障上，社會逐漸形成基本共識，現階段的重點是以何種法律形式進行必要的保障。

他說，蔡總統上午也表示，現在是解決問題的時候，她相信行政院會在符合大法官解釋以及公投結果的前提下，做出智慧的處理。

張惇涵表示，行政院所提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，是努力在社會不同的價值取向中求取平衡，確實有非常高的難度。除了必須遵守大法官748號解釋文，以及所它代表的人權精神，也要尊重公投的結果，以及它背後的傳統價值。

他並說，總統府與行政院態度一致，都希望能夠盡可能縮小雙方的差異，找到現階段最合適的平衡點。

張惇涵說明，行政院明天將於院會通過這項草案，隨後送立法院審議，總統府期盼朝野能夠理性討論，也相信台灣社會能夠用相互尊重，撐出最大的社會共識，也希望社會各界展開對話、停止對立，讓台灣在友善與包容中往前進。（編輯：楊凱翔）1080220