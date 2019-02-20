同婚專法草案 同性滿18歲可結婚收養血緣子女

（中央社記者顧荃台北20日電）行政院長蘇貞昌今晚與民進黨立委討論同性婚姻專法草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，並準用民法規定可繼承財產與收養有血緣的子女。

蘇貞昌今晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，法案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，以避免挺同與反同爭議。

黨政人士指出，政院提出的草案有20幾條，規定同性婚姻關係由雙方當事人向戶政機關登記，並有2人以上的證人簽名。雙方當事人皆必須年滿18歲以上。

在收養子女方面，草案規定同性結婚後，當事人可收養另一方的親生子女，也就是民法規定的繼親收養，這是顧及人道與血緣，用法律來補足與另一方的親子關係；但並未准許同性共同收養小孩。

黨政人士說明，考量專法已經用法律來創建同性婚姻關係，若又規定可共同收養無血緣的子女，是用法律再創立第2層的同性家庭關係，社會的接受度不夠高，未來的立法可能更加嚴峻，因此草案規定收養以一方的親生子女為限，這就是蘇貞昌所說的「社會進步要一步一步來」，事前與挺同團體溝通，也獲得支持。

另為尊重不同的信仰與立場，草案也規定任何人或團體都依法享有宗教自由及其他自由權利，不會因為此法施行而受影響。

黨政人士說，這是顧及信仰一夫一妻制的民眾，不會因為專法被迫不再信仰一夫一妻。例如美國曾有一名蛋糕師傅，出於信仰不願幫同性伴侶做結婚蛋糕而被告歧視，台灣的專法因有這項條文保障，未來若是出於信仰的行為，不會被認為是歧視。

此外，同性伴侶結婚後，財產繼承準用民法規定，權利義務也比照異性夫妻，例如不能重婚、通姦、近親結婚，所得稅申報也比照所得稅法規定的配偶合併申報、配偶免稅額、配偶扣除額等，並享有醫療權，當事人可為另一方簽署緊急手術的醫療同意書等。

黨政人士透露，為讓草案取得挺同與反同陣營的最大公約數，草案的用字字斟句酌，尤其法案名稱採用中性的「司法院釋字第748號解釋施行法」，就是為了避免只因名稱就被貼標籤，假如用「同性婚姻法」會被認為政院立場傾向挺同、用「同性伴侶法」被認為傾向反同，而失去理性討論內容法條的空間。

黨政人士說，草案部分法條規定是「準用」民法，而非「適用」；也沒有採用「配偶」一詞，而是用「雙方當事人」，都是為了顧及大法官第748號解釋精神與去年公投案的結果，而採用的中性詞彙。（編輯：林興盟）1080220