王金平：徵召是假議題 照自己參選路繼續推進

（中央社記者劉冠廷台北21日電）面對國民黨主席吳敦義昨天說，總統提名的方式，不排除徵召，已表態參選意願的前立法院長、國民黨立委王金平今天表示，徵召還是個假議題，他還是依照他參選的路繼續推進。

吳敦義昨天在接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪時，對於代表國民黨參選總統的人選，是否可能徵召高雄市長韓國瑜，他表示，他持開放態度，在公平制度下，任何一個合格的黨員，都可以被推舉或是自己爭取提名；他也說，不能排除徵召，國民黨過去也曾用徵召方式。

王金平今天在接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，主持人周玉蔻詢問，吳敦義表示未排除徵召韓國瑜的可能，王金平是否還要選，王金平表示，「徵召這個事情還是個假議題」，他現在不便回答，他現在還是依照既定參選的路，一直推進，沒有變化。

周玉蔻也提及，王金平去年在立法院曾說要與對岸簽署和平協議，對此，王金平表示，這背後就是主張國內各界討論後，有共識才能去簽；對於政府希望兩岸協議要公投，且需要有較高的門檻，王金平則認為不必，他說，「如果要簽和平協議，當然是國內各界大家都同意」。

行政院長蘇貞昌昨晚邀集民進黨立委討論同性婚姻專法草案，敲定草案名稱定為「司法院釋字第748號解釋施行法」，王金平則表示，他未看過這樣的名稱，也不是說要支持或不支持這名稱，因為還沒看到全案的內容；在德國的同婚法案是「同性共同生活法」，排除了繼承權、認養權這類的問題，現在行政院提出了版本，但還不知道內容如何。

周玉蔻詢問王金平對於同婚立場，王金平說，他個人參與討論就好，周玉蔻追問，是否會與同志來往，王金平表示，他不曉得誰是同志，誰不是同志，他看不出來，但一樣都可以是好朋友，不要有歧視，要尊重。（編輯：趙蔚蘭）1080221