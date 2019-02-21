政院版同婚專法草案 鄭運鵬：逕付二讀最有效率

（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院會今天通過司法院釋字第748號解釋施行法草案。民進黨團書記長鄭運鵬表示，因大法官解釋的5月24日期限將至，為了不出現空窗期，「逕付二讀應該是最有效率的做法」。

行政院會上午通過同性婚姻專法草案，法案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，避免挺同與反同爭議。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬向中央社記者表示，昨天晚間行政院邀民進黨立委開會時，民進黨團總召柯建銘就有詢問在場委員，要將政院版「司法院釋字第748號解釋施行法」草案逕付二讀，沒有人有特別意見，但仍要經明天的黨團大會再次確認。

鄭運鵬指出，立法院司法及法制委員會在105年12月26日初審通過民法親屬編部分條文修正草案，當時委員會有決議，在啟動朝野協商前，如有任何其他相關版本的法律提案，亦將併案協商；這部分尊重委員會決議。

鄭運鵬表示，大法官釋憲的時效上只有2年，5月24日期限將至，既然行政院在公投結果與大法官釋憲間提出這樣的法案，看起來法案名稱也有較大的突破，就不要出現空窗期。在行政院會通過後，民進黨團建議將司法院釋字第748號解釋文施行法草案逕付二讀，「應該是最有效率的做法」。

他也說，至於之前已經初審通過的婚姻平權民法修正草案，就等政院版草案逕付二讀後，到院會再去協調；且公投結果要求不能修民法，就看大家怎麼去思考這議題。

時代力量立法院黨團總召徐永明今天受訪時表示，行政院已經提出版本，但執政黨比較少見地開放黨籍立委自由投票，他擔心草案到立法院後，對同性婚姻保障會不會縮水。

徐永明說，政院版的專法迴避「婚姻」的名稱，但他知道行政院的考量；時代力量立委林昶佐有提出專法版本的「同性婚姻平等保障法」草案，處理範圍更為周延，若民進黨、國民黨開放黨籍立委投票，歡迎大家支持時力版專法。

林昶佐提案的「同性婚姻平等保障法」草案中，除了讓相同性別的兩人可依民法規定訂婚與結婚，其婚姻締結後效力與民法婚姻相同外，也強化保障同性配偶及其子女權利；草案明定，不得因性傾向、性別認同、性別特質而差別對待，違者負有損害賠償之責。

草案明定，行政院每2年應調查同性配偶及其子女生活狀況，並要求行政院每3年應提出民法納入同性婚姻可行性評估。（編輯：林沂鋒）1080221