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同婚專法是否逕付二讀 江啟臣：黨團大會討論

最新更新：2019/02/21 12:51
國民黨立法院黨團總召江啟臣（後排，站立者）21日說，等看到行政院送來完整版同婚專法草案、了解內容，召開黨團大會討論後，再決定立場。中央社記者范正祥攝　108年2月21日
國民黨立法院黨團總召江啟臣（後排，站立者）21日說，等看到行政院送來完整版同婚專法草案、了解內容，召開黨團大會討論後，再決定立場。中央社記者范正祥攝　108年2月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）行政院會今天通過同性婚姻專法草案，將送立法院審議。媒體詢問國民黨立法院黨團總召江啟臣是否支持逕付二讀，他說，要等看到完整版本、全盤了解內容，再召開黨團大會討論後，再決定立場。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，呼籲儘速修法加重對酒駕肇事者的刑責。江啟臣在會中也答覆媒體詢問黨團對於同婚專法的立場。

被問到國民黨團是否支持同婚專法草案逕付二讀，江啟臣表示，修法有一定的程序，等行政院版本正式送到立法院，黨團看了完整版本後，會召開黨團大會進行討論。

江啟臣說，這是重要的議案與議題，去年11月24日也有公投結論，必須透過黨團大會討論，取得內部共識後再對外說明立場。

行政院會上午通過同性婚姻專法草案，法案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，避免挺同與反同爭議。（編輯：李信寬）1080221

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