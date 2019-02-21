政府捐助基金會未列管 監院要求退輔會檢討改善

（中央社記者王承中台北21日電）監察院今天表示，高雄榮總捐助成立的惠民基金會長期未受政府列管監督，顯見退輔會未落實清查所屬捐助成立的財團法人，並通報主管機關依規定辦理預、決算書送審，造成監督機制有缺失，要求退輔會檢討改進。

監察院今天發布新聞稿指出，審計部審核指出，高雄榮總捐助成立的惠民基金會未受政府列管監督及由地方政府管轄全國性財團法人，監察院國防及情報委員會、內政及少數民族委員會聯席會議今天通過監察委員林雅鋒、江綺雯的調查報告，要求高雄市政府改進、退輔會確實檢討改善。

監委表示，行政院主計總處早於102年7月29日函請各部會全面清查中央政府機關捐助成立且政府合併捐助基金累計超過50%的財團法人，並將清查結果通報各直轄市及縣市政府。退輔會過去就曾因其所屬捐助成立的華欣文化中心未依規定列管，遭監院指出缺失。

監委指出，如今又發生退輔會所屬高雄榮總捐助成立的惠民基金會長期未納入政府監督機制，顯見退輔會未落實清查由其或所屬捐助成立的財團法人，並通報目的事業主管機關依規定辦理捐助效益評估、預決算書送審及報送銓敘部公告等作業，造成監督機制存有缺失，亟待改進。

監委也指出，依法務部函示，於地方政府預、決算法尚未制定前，基於地方自治的原則，地方政府所管政府捐助的財團法人，宜由其各該地方政府將年度預算書（含預期效益）、決算書送地方議會審議。

監委表示，高市府對所主管的惠民基金會，卻以基金會由高雄榮總100%捐助成立，非由市府捐助成立，且市府對基金會人事、財務或業務無直接或間接控制權等為由，未規定評估該基金會的政府捐助效益及送預、決算書至高雄市議會審議，並將相關資料報送銓敘部公告列管。

監委表示，導致惠民基金會長期未納入政府監督機制，且不利控管公務人員退休後再任政府捐助財團法人職務應停止領受月退休金及停辦優惠存款相關規定的遵循，成為體制網內的漏洞。高市府應參酌法務部函示，使惠民基金會納入列管監督。（編輯：林沂鋒）1080221