林昶佐提同婚專法 人工生殖可視為婚生子女

（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院會今天通過同性婚姻專法草案。時代力量立委林昶佐也提出同性婚姻平等保障法草案，除明定相同性別兩人可依民法規定結婚外，實施人工生殖之子女視為婚生子女。

行政院會上午通過同性婚姻專法草案，法案名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，以避免挺同與反同爭議。

林昶佐提出的同性婚姻平等保障法草案目前正在連署階段。據黨內人士透露，若下週一（25日）前沒有達到連署人數，將改以時代力量黨團名義提出，增列到下週二程序委員會議程。

草案明定，除了讓相同性別的兩人可依民法規定訂婚與結婚，其婚姻締結後之效力與民法婚姻相同外，也強化保障同性配偶及其子女權利；草案明定，不得因性傾向、性別認同、性別特質而予以差別對待，違者負有損害賠償之責。

草案中規定，婚姻關係存續中，配偶之一得準用人工生殖法，經另一方同意後，與他人捐贈之精子，進行人工生殖，其受胎所生子女視為婚生子女。

收養部分，草案明定，法院為未成年人被收養之認可，及收出養媒合服務者為收出養評估報告時，不得以收養者之性別、性傾向、性別認同、性別特質等為理由，而為歧視之對待。

另外，草案中也要求行政院每2年應調查同性配偶及其子女之生活狀況、行政院每3年應提出民法納入同性婚姻之可行性評估。（編輯：鄭雪文）1080221