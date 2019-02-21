國民黨不排除徵召韓國瑜 朱立倫：為他加油

高雄市長韓國瑜（前左2）21日出席由民進黨立委許智傑（前中）舉辦的「二二八事件72週年紀念行動」記者會，韓國瑜表示，即使族群、政黨不同，只要有愛與包容，相信希望高雄更好的思維一樣。前左為民進黨高雄市議員陳致中。中央社記者王淑芬攝 108年2月21日

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨主席吳敦義昨天被問及是否可能徵召高雄市長韓國瑜參選2020年總統時說，他對此完全開放。前新北市長朱立倫今天表示，國民黨要爭取勝選，每位人選都是要考慮的對象，他為韓國瑜加油，黨內應彼此鼓勵。

朱立倫是國民黨內率先表態爭取國民黨提名參選2020總統的人，他14日啟程訪美進行產業學習之旅，拜訪臉書（Facebook）、Airbnb等公司，也赴美國史丹佛大學進行演講。

朱立倫今天參訪臉書總部，並在活動後接受媒體聯訪。媒體詢問，根據蘋果日報的民調顯示，若台北市長柯文哲參選2020總統，民進黨由總統蔡英文競選連任，國民黨僅有高雄市長韓國瑜有機會勝選；不過，若由朱立倫代表國民黨參選，與柯文哲的差距也不大。

根據朱立倫工作室傳回的音檔，朱立倫受訪時說，很高興的是，無論是他或韓國瑜代表國民黨參選都獲得不錯的支持，只是當要面對柯文哲，當然要更加努力，不過，至少黨內有韓國瑜贏柯文哲，代表國民黨還是有獲得肯定。

朱立倫說，他現在還是起跑階段，到了美國矽谷，就是希望在了解新創經濟、文化經濟、生活經濟，未來可以帶動台灣經濟起飛，重振經濟才是目標。

至於國民黨主席吳敦義昨天說不排除徵召韓國瑜，朱立倫表示，韓國瑜是國民黨重要資產，為他加油，只是韓國瑜現在每天都在忙市政。國民黨要爭取2020勝選，每一位都是要考慮的對象。

媒體再問，是否考慮跟韓國瑜合作，朱立倫說，黨內大家都要彼此鼓勵和加油，前陣子有人說黨內有隔閡、互打，但他一直強調，黨內初選只是過程，最重要的是要提出最強的候選人。

至於前行政院長張善政昨天以無黨籍身分宣布參選總統，是否會對國民黨選情造成影響，朱立倫說，每一位都有參選的權利，他相信最後還是會整合在一起。

至於參訪臉書總部的感想，朱立倫表示，臉書是當今最重要的新媒體，跟每個人的生活都很密切，他自己天天都在使用，已成生活一部分，未來也希望臉書跟台灣更為密切。（編輯：李信寬）1080221