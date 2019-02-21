王金平稱心意相通 韓國瑜：尊重也同意

（中央社記者王淑芬高雄21日電）有意問鼎2020總統大位，前立法院長王金平表示與高雄市長韓國瑜「心意相通」、「他願意配合我」。今天韓國瑜受訪表示尊重也同意王金平的說法。

國民黨內多人有意選總統，由於韓國瑜人氣高，媒體報導王金平是否擔心韓國瑜影響到他的大選之路，王金平說與韓國瑜「心意相通」、「他願意配合我」。

韓國瑜在議會出席一場記者會後受訪表示，與王金平互動很好，尊重也同意王金平說「心靈相通」。韓國瑜指出，他擔任市長，王金平多次告訴他不能忽略宗教家的情懷，要用宗教家的心執行公權力，未來會讓高雄市這個城市充滿和諧與愛。

媒體再追問是否2人心靈相通？韓國瑜說，2人互動非常好，在立院也是很好的朋友、同事，他也是立院老長官，所以心靈上完全相通、完全沒問題。

國民黨主席吳敦義表示對韓國瑜參選2020抱持「開放」態度，不排除徵召韓。

韓國瑜表示，他要帶頭衝高雄市的經濟，也要努力發展影視產業等，心思都在衝刺經濟，希望暫時不要討論總統大選的事。

媒體再詢問，市府觀局長潘恆旭與媒體對話時說了，如果前新北市長朱立倫民調未來未突破台北市長柯文哲，韓國瑜不排除被徵召。潘還說，如果中央一直砲打高雄，未來幾個月韓國瑜問鼎2020一事會有變化等。

韓國瑜表示，潘恆旭向他（韓國瑜）說明媒體扭曲了談話內容，有關對話並非潘的本意等，他已要求潘恆旭減少總統大選議題的發言，希望他把觀光業務做好就功德無量了。（編輯：黃世雅）1080221