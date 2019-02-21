農委會將成立農產品外銷平台 目標出口60億美元

（中央社記者顧荃台北21日電）農委會今天表示，將以國家團隊（Team Taiwan）概念，整合相關單位資源，成立農產品外銷平台，盼今年達成農產品出口60億美元（約新台幣1864.5億元）目標。

農委會上午在行政院會報告「台灣農產品外銷平台與勵進作為」。

農委會報告指出，農委會將成立外銷平台專案小組，以國家團隊（Team Taiwan）概念，整合縣市政府、外貿協會及駐外單位資源，建構農產品外銷平台；未來將透過外銷平台媒合農民團體、外銷貿易商及出口業者簽訂合作協議契約，建立長期緊密合作關係，盼透過全方位創新行銷整合方案，深耕農產品既有市場並拓展中東國家及俄羅斯等新興市場。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，行政院長蘇貞昌在院會中表示，107年農產品外銷出口金額達54.7億美元，不僅創下20年來新高，出口到中國的金額達12.7億美元，成長23%，也創新高。

蘇貞昌表示，為分散過去過度集中單一市場的風險，持續拓展其他新興市場，因此出口至新南向國家，也都穩定成長。好的農產外銷成果是來自好的農漁產品，以及農漁民和相關政府部門的努力，請農委會持續結合各界力量，對外要把台灣的農產品用國家的力量廣布通路、大力推銷，媒合更多的訂單，讓外銷數字可以反映在農民實質收益上；對內也要避免產銷失衡，做好產銷預警機制，穩定農產品價格，維護農民收益。

蘇貞昌說，農委會在推動農產品外銷上，不僅要針對目標市場需求進行生產規劃，落實產地集貨、分級，完善冷鏈物流，來提升外銷農產品的質與量，也要更積極結合相關資源，一方面透過外銷平台的成立，媒合農民、貿易商及出口業者，建立合作關係，同時也要從生產端輔導農友，進行品質控管，做好整體外銷供應鏈的整合。（編輯：林沂鋒）1080221