內政部放寬警正班報考資格 激勵警察士氣

（中央社記者余祥台北21日電）內政部今天部務會報通過「警察人員進修及深造教育實施辦法」第6條附表修正草案，將報考警正班資格從主管年資3年縮減為1年、非主管年資5年縮減為3年，縮減員警取得升遷資格的時間，激勵警察士氣。

內政部表示，為改善縣市政府與直轄市政府警察局差距，內政部放寬縣市政府警察局第6序列人員報考警正班資格，警察陞遷第6序列人員主要包括直轄市政府警察局的股長與分局偵查隊隊長、組長、主任、專員，刑事局的副隊長、偵查正、偵查隊隊長、股長，及縣市政府警察局的局員、秘書、副分局長、副大隊長、副隊長等。

內政部表示，這次修正主要因台灣省政府功能業務及組織調整後，縣市政府警察局的業務繁雜性及職責程度，已不亞於直轄市政府警察局。但因地方制度法與組織結構設計，造成縣市政府警察局第6序列人員明顯較直轄市少、年齡偏高及服務年資較短等狀況，加上現行警正班的資格條件，不利於縣市政府警察局第6序列人員報考警正班。

內政部表示， 現行報考警正班條件，第6序列人員須為正副主管職務3年以上或非主管職務5年以上，始可報考。而這次修正，特別放寬縣市政府警察局第6序列人員報考警正班的資格條件，增列現任縣市政府警察局副分局長、副大隊長、副隊長、警察所所長1年以上，或併計縣市政府警察局同序列職務3年以上；或現任縣市政府警察局局員、秘書併計縣市政府警察局同序列職務3年以上，即可報考。

內政部指出，地方員警錄取警正班，取得結業證書後，即可取得分局長報考資格，這次修法可逐步改善和縮小縣市與直轄市警局間差距。

內政部表示，「警察人員進修及深造教育實施辦法」第6條附表修正草案，完成法制作業程序後，將於近期發布施行。（編輯：楊凱翔）1080221