同婚專法草案 逾20學團樂見堅持人權價值

（中央社記者許秩維台北21日電）行政院會今天通過同性婚姻專法草案，逾20個學生組織晚間發表聲明，樂見行政院對人權價值的堅持，也呼籲立法院支持婚姻平權、實踐人權價值。

行政院會今天上午通過同性婚姻專法草案，法案名稱訂為「司法院釋字第748號解釋施行法」，是首部以釋憲案為名的法案，避免挺同與反同爭議。

台灣大學學生會、成功大學學生會等超過20個學生組織晚間發表共同聲明，樂見行政院對人權價值的堅持，並呼籲立法院支持婚姻平權、實踐人權價值，也希望各立法委員於立法院會時能恪守大法官釋字第748號的意旨。

聲明指出，此次草案仍有進步空間，包括同性配偶無法在婚姻關係中共同收養、同性配偶得否準用「人工生殖法」的「夫妻」尚有疑慮，當同性配偶撫養、教育子女已無疑義，應一併承認同性配偶間共同收養子女的權利，也希望有關單位儘速針對人工生殖法中有關「夫妻」解釋做出適用於同婚的函示，並就是否開放代理孕母開啟討論。

聲明也提到，草案不會是檢視性別關係的終點，階段性的成功將成為持續挑戰不平等體制的動力，為確保最終結果合於憲法並實質保障性別平權，學生組織將持續關注立法院動態，並鼓勵大眾以行動相挺支持同志權益的選區立法委員。（編輯：唐聲揚）1080221