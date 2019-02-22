同婚專法恐衝擊選情 管碧玲：大家都繃緊神經

（中央社記者葉素萍台北22日電）司法院釋字第748號解釋施行法草案戰場移至立法院，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天被問到，法案對立委選情的衝擊，她說，「大家都繃緊神經，確實是令人緊張」。

行政院會昨天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施。法案後續將送立院審議。

管碧玲今天接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目專訪，被問到，同婚專法草案名稱，引發各界讚美，管碧玲是第一時間對名稱提出建議。

她說，不敢掠美，智慧是在高層，她週一（18日）行政立法協調會報時，看到行政院最優先法案名單，編號44號的名單，沒有法案名稱，而是寫著「因應公投結果及大法官釋憲相關專法」，她被啟發觸動，勇敢建議以「大法官748號釋憲案施行條例」做為名稱。

管碧玲說，政院版專法名稱「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，基本上隱含對雙方的尊重，未來真正討論後，即使有進一步爭議，應該會在內容。

她說，專法草案今天會送進立院，下週二（26日）會放進程序委員會，下週五（3月1日）院會放假，程序委員會可以指定放在3月5日的院會，院會時民進黨主張讓它逕付二讀。

管碧玲指出，民進黨目前是開放態度，不會用黨紀約束立委；每位委員選區不一樣，北部委員感受到的壓力可能不會那麼大，部份委員或許因為信仰，感受到的壓力會很大，而她目前接收到教會的回饋，爭議重點還是會在法案第2條「就是到底是不是婚姻兩個字」。

至於對明年立委選情衝擊，管碧玲說，「大家都繃緊神經，確實是令人緊張」。

她說，民進黨每個立委應該多多少少都有接收到壓力，簡訊、電話都有一些訊息回饋，大致爭議是在法案第2條，黨開放討論、開放投票後，目前她無法預測未來會怎樣，但大致上，整個黨支持政院版的部分，她做為黨團幹部也有責任。

管碧玲表示，國民黨過去站在反同立場，她不了解國民黨這次會怎麼操作，但昨天她從政論節目觀察，國民黨好幾個立委目前都還蠻溫和的，各黨政治人物都有自我克制。

她說，或許有人想激發反同內心的不滿，收割反同選票，來對付民進黨；但她要呼籲所有政治人物、政黨不要藉這題做政治操作；政治人物要有良心，希望能夠理性進行這一個多月的討論，這是檢驗台灣社會能不能通過挑戰、實踐同理心的關鍵。

管碧玲說，挺同、反同的兩邊都很讓人心疼，一邊是被歧視的痛苦，一邊是恐懼的痛苦；有疑慮的那部分的恐懼，是人民的苦，而被歧視的苦，若能穿透圍牆，了解同志生命歷程所受的苦，「我們的心會非常柔軟」。

她也希望，5月24日前一定要三讀通過法案，若沒有三讀，從中央到地方都會非常錯亂。（編輯：趙蔚蘭）1080222