盧秀燕：韓國瑜選總統 有人不捨有人支持

（中央社記者趙麗妍台中22日電）2020總統大選，高雄市長韓國瑜民調呼聲高，高雄市民希望他續留高雄，台中市長盧秀燕今天表示，有民眾不捨也有民眾支持，國民黨會整合意見後，選出最能勝選的候選人。

2020總統大選，日前有媒體做民調，高雄市長韓國瑜的民調高，高雄市民希望他續留高雄，盧秀燕今天出席台中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程動土典禮時，接受媒體訪問表達看法。

盧秀燕表示，剛上任不到兩個月，馬上就要選總統，有些選民會捨不得、內心不平衡，日前她到南部也聽到部分選民表示「讓他去」，如果韓國瑜可以爭取更多的建設、預算，如果高雄市長可以變總統，相信他對高雄會特別關愛，兩種聲音都有。

盧秀燕指出，現在國民黨才剛啟動，大家會慢慢整合意見，民主社會的國家意見多元無妨，經過整合會找出最好、最能勝選、最符合的國家領導方向的候選人。

出席動工典禮的立法委員顏寬恒也說，高雄市民不捨是一定的，樂觀其成，用最好方式讓最優質候選人出來，披掛國民黨戰袍，帶領國民黨在2020年贏得勝利。

台中市議員林孟令指出，機會不等人，只要機會掌握住，未來的資源、建設、創造是更好的，樂觀其成。

盧秀燕說，「沒人才也要煩惱，人才太多也要煩惱」，國民黨現在人才太多，從民調看起來，國民黨至少有3至4位的可能人選都有可能勝選，大家就會很振奮，除關心國家大事也關心黨內的事，集思廣益，一定能找出最能勝選的候選人。

立委補選將於3月16日投票，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜明天將合體為新北市第三選區立委補選國民黨參選人鄭世維站台，盧秀燕今天也接受媒體訪問說，她準備了一個神秘禮物給鄭世維。（編輯：翁翠萍）1080222