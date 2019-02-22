邱顯智：肯定政院同婚專法 希望長夜將盡

（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院會昨天通過司法院釋字第748號解釋施行法草案。時代力量新任黨主席邱顯智今天說，肯定行政院版的努力，時力立委林昶佐也提出同性婚姻平等保障法草案，希望大家多多連署支持。

行政院會昨天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法預計自5月24日起實施。法案後續將送立院審議。

邱顯智今天在臉書發文表示，行政院會通過「司法院釋字748號解釋施行法草案」，讓同性婚姻在經歷去年公投結果的黑暗後，重新露出一道曙光，希望長夜將盡，「每個相愛的人，都有成家的權利」。

邱顯智說，他看到司改會所出版的「大法官，不給個說法！」一書裡，祈家威先生為婚姻平權奮鬥所遭遇的挫折，可謂斑斑血淚，其艱辛不下於一個無辜死囚的平反，這個公道等了很久，現在總算要還了。

邱顯智表示，時力肯定行政院版的努力，同時，時代力量立委林昶佐也提出了「同性婚姻平等保障法」草案，很努力地對同婚配偶及子女的權利，提供更周延的保障，希望這個版本也能被討論，希望大家多多連署支持。也請支持婚姻平權的朋友多跟自己選區立委溝通，不要讓立委電話被護家盟佔線。

邱顯智說，9年前他在嘉義山上老家的三合院與太太結婚，有許多同性戀朋友翻山越嶺而來參加他的婚禮，其中一位還是他從小到大的至交，還擔任他的證婚人，「希望早日可以參加他們的婚禮。讓我們一起加油」。（編輯：鄭雪文）1080222