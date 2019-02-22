吳敦義：總統初選一定有黨員投票 比重下週公布

國民黨主席吳敦義（前中）22日到高雄市光德寺出席「中國佛教會啟建108年仁王護國息災祈福大法會」時受訪表示，國民黨總統提名人初選一定會有黨員投票，不可能只有民意調查，比重多少會請黨內智庫和學者專家研究，下週公布結果。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，國民黨總統提名人初選一定會有黨員投票，不可能只有民意調查，比重多少會請黨內智庫和學者專家研究，下週公布結果。

吳敦義中午由前高雄縣長楊秋興等陪同到高雄市光德寺出席「中國佛教會啟建108年仁王護國息災祈福大法會」時受訪表示，總統初選一定會有黨員投票，不可能僅民調，而比重多少見仁見智，不能說哪個見解對或錯，會請黨內智庫和學者專家研究，下週公布結果，避免造成總統初選無謂紛擾。

他說，據過去經驗和制度，國民黨曾在總統初選民調、黨員投票各占50%，後來改成30%黨員投票、70%民調，比重見仁見智，他已提給智庫分析和建議。

媒體報導，有人籲請有意參選總統的吳敦義「成功不必在我」；也有意參選總統的前立法院長王金平稍早參加法會受訪談及總統初選機制等相關議題時說，相信吳敦義會有智慧處理，他自己則會在適當時機宣布參選。

被問及黨內有人拱高雄市長韓國瑜選總統聲音不斷，王金平說，順其自然。

此外，吳敦義說，他主張國民黨重返執政後，在確保中華民國主權完整、尊嚴前提下，依台灣地區與大陸地區人民關係條例與對岸洽簽「兩岸和平協議」，確保兩岸和平，這是政府職權，卻有民主進步黨人士放話稱國民黨現在想跑到對岸簽和平協議，這不可能；也有民進黨人士大作文章「抹紅」或「打韓（韓國瑜）」，希望不要搞這些，多為百姓福祉著想。（編輯：李明宗）1080222

「中國佛教會108年啟建仁王護國息災祈福大法會」22日在高雄市光德寺舉行，光德寺淨心長老（中）出席共襄盛舉。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月22日