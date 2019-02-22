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政院通過同婚專法 鄭文燦：人權應獲同樣重量

最新更新：2019/02/22 15:46
桃園市長鄭文燦22日出席一場公開活動後受訪表示，行政院已推出有關大法官第748號釋憲文的施行法，主要是有關同婚議題在法律上安排的方案，他認為，「任何真愛都應該得到祝福，人權也應該是在天秤上獲得同樣的重量」。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月22日
桃園市長鄭文燦22日出席一場公開活動後受訪表示，行政院已推出有關大法官第748號釋憲文的施行法，主要是有關同婚議題在法律上安排的方案，他認為，「任何真愛都應該得到祝福，人權也應該是在天秤上獲得同樣的重量」。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）行政院會通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，桃園市長鄭文燦今天說，雖然這不是一個各方能百分之百接受的方案，但真愛都應得到祝福，人權也應在天秤上獲得同樣重量。

行政院會昨天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施。法案後續將送立法院審議。

鄭文燦上午出席「宇宙連環圖」當代藝術展記者會後受訪表示，行政院已經推出有關大法官第748號釋憲文的施行法，主要是有關同婚議題在法律上安排的方案，他認為，「任何真愛都應該得到祝福，人權也應該是在天秤上獲得同樣的重量」。

鄭文燦表示，「這並不是一個各方能夠百分之百接受的方案」，但卻是一個能夠理解差異，尊重彼此的方案。政府跨出很不容易的第一步，希望能夠帶動台灣社會的進步，這個法案也代表了在面對價值與衝突時，應該有走出對立的方法，他認為這應該是對的一步。（編輯：李錫璋）1080222

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