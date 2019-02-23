公投法修法 綠擬先開公聽會再提黨團版草案

（中央社記者陳俊華台北23日電）民進黨團公投法研修小組召集人、民進黨立委李俊俋今天說，將先以黨團名義召開公民投票法修法公聽會，彙整各界意見後，再提出黨團版修法草案，最後再與政院版草案整合內容。

去年九合一選舉併公投亂象多，公投法修法成為本會期焦點。民進黨立法院黨團組成公民投票法研修小組，由李俊俋及民進黨團幹事長管碧玲擔任召集人，昨天召開第二次會議。

李俊俋上午向中央社記者表示，將會先以黨團名義開一次公聽會，才著手草擬黨團版公投法修法草案，再與行政院討論後才會定案，時程上「希望越快越好」；將會分別提出黨團版草案與行政院版草案，最後才會整合內容。

李俊俋說，修法內容部分，對於公投要不要綁大選，目前還有不同意見，還沒最後定案；中選會對公投主文內容要審議到什麼程度，都是昨天討論的重點。

另外，中央選舉委員會日前預告訂定「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」，明定未來連署公投案可使用自然人憑證進行電子連署，預計6月1日施行。

李俊俋表示，不管是電子連署或是紙本連署，都要有查證機制，如果是紙本連署就必須有身分證正反面影本；若是電子連署，可能就用自然人憑證或是健保卡來進行認證，但都還沒有定案。（編輯：趙蔚蘭）1080223