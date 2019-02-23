林昶佐版同婚專法立委連署達門檻 是否提案再考量

（中央社記者陳俊華台北23日電）時代力量立委林昶佐提出同性婚姻平等保障法草案，林昶佐今天說，感謝跨黨派立委支持，已經超過16位立委連署，但會繼續與關注婚姻平權的團體保持聯繫，再決定是否正式提案。

行政院會21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，是首部以釋憲案為名的法案，以避免挺同與反同爭議。

林昶佐也提出「同性婚姻平等保障法」草案，除明定相同性別兩人可依民法規定結婚外，也明定婚姻關係存續中，配偶之一得準用人工生殖法，經另一方同意後，與他人捐贈之精子，進行人工生殖，其受胎所生子女視為婚生子女。

林昶佐今天在臉書發文表示，感謝跨黨立委支持，他提出的同性婚姻草案已得到超過16位立委連署門檻；將會繼續與關注婚姻平權團體保持聯繫，決定是否正式提案。據了解，有多位民進黨立委連署林昶佐版同婚專法。

林昶佐說，要特別感謝婚姻平權團體從去年選後至今與國會辦公室一起討論，研究如何擬定一部符合大法官第748號釋憲文，及公投結果的婚姻平權專法。他的版本與政院版的精神大方向一致，法案名稱也將支持政院版的版本。

他說，為了保障孩子權益，對於同志配偶共同收養子女、人工生殖權益，及其子女的法律身份有所著墨，並訂定反歧視條款，禁止不合理的差別待遇，希望能給這些家庭與孩子們更圓滿的保障。

林昶佐表示，為了順利在5月24日的期限前，儘速通過相關立法，不再發生意料外的局面，他與婚姻平權團體不斷地謹慎思考是否提案、提案時機，或是在審議過程改以修正動議方式提案，都會持續再做考量。

國民黨立委許毓仁向中央社記者表示，他挺同的立場很清楚，他有看過林昶佐版提案內容，但會再跟同運團體討論，因為現在的問題不在於要不要連署；接下來是要在專法的基礎上，針對不足的部分提出修正動議，或是另外提出版本，但挺同方策略要一致，避免失焦。（編輯：趙蔚蘭）1080223