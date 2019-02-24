總統立委選舉投票日 中選會3月開會決定

中選會代理主委陳朝建24日表示，中選會預計在3月19日或21日召開委員會討論總統、立委選舉的投票日期。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北24日電）中選會代理主委陳朝建今天表示，中選會預計在3月19日或21日召開委員會討論總統、立委選舉的投票日期。過去已有兩次合併選舉的前例，原則上就是在1月，確切日期會在委員會討論後公布。

中央選舉委員會日前召開委員會議，通過第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉同日舉行投票。陳朝建指出，原則上投票日會在1月，確切日期最遲2、3月就會決定。

陳朝建今天接受中央社記者訪問時表示，由於3月16日將進行立委補選投票，依先前公告的補選程序，中選會必須在3月21日前審定當選人名單，目前規劃是在3月19日或21日召開委員會，除審定當選人名單外，一併討論總統、立委選舉的投票日期。

對於可能的投票日期，陳朝建仍不願鬆口，只表示，目前原則上就是選定在1月，且過去已有兩次合併選舉的前例，這是循例辦理，確切的日期會在3月的委員會確認後公布。

由於依法立委必須要在2月1日就職，過去2012、2016兩次總統副總統及立委選舉合併舉行的投票日分別是1月14日、1月16日，都是週六。若以兩次前例來看，2020年除夕是1月24日週五，隔天25日為大年初一，無法進行投票。2020年總統、立委合併選舉日期，只剩下1月4日、11日、18日可選。（編輯：蘇志宗）1080224