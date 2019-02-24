韓國瑜出訪東南亞 交流與行銷農漁產品

（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）高雄市長韓國瑜今天上午啟程出訪東南亞，他表示將進行城市交流、為農漁產品找通路及外銷、與當地華僑及企業家互動，也希望將嶄新的高雄介紹給大家。

韓國瑜上任後首次出訪，預訂24日到28日進行「高雄市政府108年赴東南亞新馬地區超市交流暨簽訂合作契約計畫」。上午抵達桃園國際機場後，許多民眾看到他都大喊市長好，他也不忘展現親和力，和沿途的熱情民眾一起合照。

韓國瑜出發前在桃園機場受訪表示，這次出訪除了進行城市交流，也要為高雄農漁產品找通路及訂單。在與馬來西亞、新加坡華僑及企業家進行情感互動之外。也要將新年新型態、新出發、新朝氣蓬勃的高雄介紹給大家。

對於記者詢問，這次行程事前刻意低調，是否擔心見光死。韓國瑜表示，有的時候，當地有些對象可能具政府部門身分，市府就會盡量低調、保密，關鍵是要尊重對方。這種低調方式一樣可達到交流目的，但減少彼此不必要的困擾。

韓國瑜說，這趟馬來西亞、新加坡之行，有一個很重要的訊號，就是希望傳達「高雄未來真的是張開雙臂迎向所有的城市、所有的國家跟地區」的訊號與目的。

媒體詢問，這次出訪東南亞，市長夫人李佳芬隨行，是否擔心市長身體健康狀況。韓國瑜坦言，太太的確是因為擔心他的身體健康想要隨行照顧，才會自己掏腰包花錢跟團出訪。

記者又問，在服裝上是否有特別用心準備，韓國瑜表示，自己本來就「天生麗質」，平常不穿西裝而已，別老是小看他為土包子，這次出訪服裝就是以西裝為主，畢竟代表高雄市，該注意的場子還是要注意。

對於下午即將簽約的廠商，韓國瑜仍是賣關子地表示「到時候就會知道了」。韓國瑜說，所有與高雄市接觸的廠商，只要對方不願提早透露，就會盡可能保密，到時候會一一呈現，這次出訪的高雄團非常愉快與友善，自己覺得能夠達成目標也非常開心。（編輯：翁翠萍）1080224