蔡總統推薦新竹私房麵包 處女座很堅持這一點

總統蔡英文（右2）24日在line帳號分享她到新竹市長林智堅（左2）私房麵包店買麵包影片，選購時還發揮處女座本性，堅持用夾子夾。（圖取自蔡總統line帳號line://nv/recommendOA/@iing）

（中央社記者顧荃台北24日電）總統蔡英文今天分享她到新竹市長林智堅私房麵包店買麵包影片，總統走進店裡沒多久，手上托盤就堆滿麵包，選購時還發揮處女座本性，堅持用夾子夾，與雙子座的林智堅直接用手，形成有趣對比。

今天北部天氣濕冷，蔡總統一早用line帳號發文分享她日前到新竹走走的暖心影片。

蔡總統說，前陣子她到新竹，林智堅帶她去私房麵包店購買麵包。一走進店裡就有陣陣香氣撲鼻，也讓她手滑買了很多麵包，不禁讚嘆「出過美食書的市長果然厲害！」

影片中蔡總統一走進麵包店，直喊「好香好香」，夾了一條乳酪棒後，停頓一下想想，又再夾了一條，因為「明天早上還可以吃」。

經過有塑膠袋包裝好的麵包，蔡總統不改處女座本色，堅持用夾子夾，一旁雙子座的林智堅與巨蟹座的總統府發言人張惇涵則直接用手拿起來看；星座不同，拿麵包方式也大不同。（編輯：林淑媛）1080224