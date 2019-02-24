輔選謝龍介 吳敦義：選不選總統不會此時宣布

國民黨主席吳敦義（前中）24日到台南市陪同立法委員補選參選人謝龍介（前右2）拜票，並到台南麻豆代天府參香。中央社記者楊思瑞攝 108年2月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）中國國民黨主席吳敦義今天到台南市陪同立法委員補選參選人謝龍介拜票，面對媒體詢問是否會宣布參選總統時表示，不會在此時做任何宣布，立委補選是當前最重要的工作。

吳敦義今天在台南市安排一連串廟宇參香行程，謝龍介全程陪同，上午首先抵達麻豆代天府，隨後陸續到北門南鯤鯓代天府、佳里金唐殿、西港慶安宮等地。

吳敦義在麻豆代天府接受記者採訪，針對總統選舉黨內初選相關問題表示，國民黨是公平公開的政黨，對任何同志要參選都表示尊重，當然也會有一個初選機制，看看有多少人要登記。

他說，自己不會在這個時候去做任何宣布，應該讓初選機制通過後再來衡量。另外，現在還有4個立委補選，這是當前最重要的工作，今天也是為了替謝龍介加油，一定要到這個選區來拜訪。不管謝龍介的對手請到什麼「大咖、小咖、中咖」來站台助選，只要都是「好咖」就好，大家公平競爭。

謝龍介受訪時表示，以往國民黨在這個選區的局勢很艱困，大概綠藍比是8比2。但這次感覺不同，走到哪裡選民都很熱情打招呼，連麻豆代天府的五府千歲看到他都會「眨眼睛」，局勢已在改變，對選情有信心。（編輯：翁翠萍）1080224