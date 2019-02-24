川金二會焦點 北韓去核化與經濟制裁議題

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）美國總統川普與北韓領導人金正恩將在越南首都河內舉行第2次峰會。學者分析，會談將著重北韓去核化議題，若北韓提出無核化具體進程與核子清單，美國可望同意放寬對北韓的經濟制裁。

繼去年6月川普（Donald Trump）與金正恩在新加坡舉行歷史性的首次峰會，時隔8個多月後，川金二會將於27、28日在河內舉行，會談能否達成實質成果，成為外界關注焦點。

國立政治大學國際關係研究中心研究員蔡增家接受中央社記者訪問時表示，預期北韓無核化將是會談重點。這次只要北韓能提出無核化具體進程與核子清單，應該就可以達到美國的目的，美國可能相對應對北韓民生需求的制裁採取部分解禁。

對於川金二會可能達成的成果，政治大學外交學系教授劉德海表示，美國和北韓有可能達成互設聯絡辦事處的共識；同時，北韓可能也會向美方要求經濟制裁上的鬆綁，例如恢復金剛山旅遊等，不過，這都需要北韓進一步對去核做出承諾，作為交換。

另外，劉德海表示，雙方也有可能會談到韓戰結束的議題。兩韓已經宣布韓戰結束，但交戰方還包括中國、美國，他認為，美朝若要改善關係，宣布韓戰結束是很重要的步驟，後續作為包括互設聯絡辦事處，為未來建交做準備；這些的前提仍是北韓在棄核的做法能達到美國滿意的程度。

台灣智庫國際事務部主任董思齊指出，這次川金會的觀察重點包括是否發布終戰宣言、是否放鬆對於北韓的經濟制裁。他觀察，這次的會談恐無法一次就達成最終性的成果，後續仍須進行數次的會議；美朝關係的改善需要時間。

至於短期內可能達成的成果，董思齊表示，北韓核試驗的凍結、北韓長程導彈的清算，以及把北韓納入核架構有關的協議之下，是美國在短期內希望且有可能達成的目標。

除了北韓去核議題，美軍是否撤離南韓也是關注焦點之一。蔡增家指出，北韓有可能提出相關議題，不過，美軍是否撤出的前提是要結束戰爭狀態；必須先簽署終戰協議，美國才會考慮是否撤軍的問題；但他認為，現在談這個，言之過早。

至於二次川金會選在越南舉行的原因，蔡增家表示，越南是美國、北韓都可接受的地點。對北韓來說，越南是東南亞國家中傳統上跟北韓關係比較密切，同屬社會主義國家，金正恩也不需搭飛機，經由陸上交通就可抵達。

另一個重點是中國的角色，他說，河內距離中國不遠，若從美朝雙邊會談擴大為三方會談，中國要參與也比較容易。同時，金正恩去返越南都會經過中國，也有利他在川金會事前、事後與中國進行協商。

董思齊指出，2月的北韓氣候嚴寒，冰天雪地時的經濟需求比較大，因此北韓這時候比較容易做出讓步。另外，越南對於美國、南北韓來講都有特殊意義。

他指出，某種程度來說，越南現在算是親美的國家，越南經濟發展的模式可供北韓仿效；對北韓來說，過去同在共產圈的越南也是比較信任的國家；同時，南韓是越南目前最大的海外投資來源。川金會在越南舉行，對美國南北韓來講都是有政治意涵的。（編輯：蘇志宗）1080224