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APG初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

最新更新：2019/02/24 18:12
亞太防制洗錢組織2018年11月來台進行第3輪相互評鑑，洗錢防制辦公室主任、法務部次長陳明堂表示，第3輪評鑑評等分為4級，台灣目前的成績「算是中等」。（圖取自Pixabay圖庫）
亞太防制洗錢組織2018年11月來台進行第3輪相互評鑑，洗錢防制辦公室主任、法務部次長陳明堂表示，第3輪評鑑評等分為4級，台灣目前的成績「算是中等」。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者顧荃台北24日電）亞太防制洗錢組織（APG）去年11月來台進行第3輪相互評鑑，初評報告草稿日前出爐，台灣成績介於「一般追蹤」與「加強追蹤」之間，3月底面對面複審將爭取加分，目標為一般追蹤評等。

洗錢防制辦公室主任、法務部次長陳明堂表示，第3輪評鑑評等分為4級，分別是一般追蹤、加強追蹤、特別加強追蹤與制裁，台灣目前的成績「算是中等」。

陳明堂說，初評報告現在還是草稿，3月18日至21日評鑑團將再度來台進行面對面複審會議，3月底APG會提出較正式的報告，7月或8月年會時才會正式定案，因此還有機會爭取加分，目前正在針對報告整理補充資料，目標是達到一般追蹤評等。

洗防辦官員指出，APG評鑑項目分為兩大項，一是法令技術遵循，也就是相關法令有沒有完備，台灣雖然相關法令堪稱完備，但其中一項指標是「必須積極加入聯合國各組織」，這一項就客觀環境來看台灣難以達成，「評鑑團比較無法理解」。

官員說，第2項則是執行效能，也就是銀行、海關等金融監理單位是否落實防制洗錢，共有11項指標，台灣在這個項目中拿到4S（4項實質有效），將會努力爭取到至少5S。3月底面對面複審時，將會再進一步說明與加強溝通，以爭取好成績。（編輯：蘇志宗）1080224

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