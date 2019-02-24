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史瓦帝尼新任外長訪台 簽台史移交受刑人協定

最新更新：2019/02/24 19:38

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）外交部今天表示，史瓦帝尼王國新任外交暨國際合作部長札杜莉一行訪台，將晉見總統蔡英文、拜會立法院長蘇嘉全，並與法務部長蔡清祥簽署台史兩國移交受刑人協定。

外交部發布新聞稿表示，札杜莉（Thuli Dladla）一行3人應政府邀請於今天至28日訪台，團員包括史國參議院外交委員會主席馬蕾琪（Leckina Magagula）、外交暨國際合作部次長倪薇斯（Jennifer Neves）。

外交部指出，札杜莉來訪將有助進一步深化台史雙邊合作關係，訪台期間將晉見蔡總統、拜會立法院長蘇嘉全、會晤外交部長吳釗燮，以及與法務部長蔡清祥簽署台史兩國移交受刑人協定。另外，訪問團也將拜會財團法人國際合作發展基金會、台灣中油公司，參訪行政院農業委員會水產試驗所、中部科學園區、紡織產業綜合研究所等，了解台灣政經現況。

外交部表示，史國新內閣於去年11月6日宣誓就職，札杜莉為史國首位女性外交部長，從政經驗豐富；她曾自2008年起擔任史國眾議員長達10年，並曾於2013年隨史國眾議院訪問團訪台，對台十分友好，這次是第二度訪台。

外交部也說，台史兩國邦誼篤睦，史國政府經常於不同國際場合為台發聲，支持台灣參與國際組織不遺餘力，是台灣堅實友邦。（編輯：林孟汝）1080224

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