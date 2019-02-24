韓國瑜星馬促銷行 首站簽約1億元訂單

（中央社記者陳朝福高雄24日電）高雄市長韓國瑜今天下午抵達馬來西亞，即展開首站簽約行程，見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值新台幣1億元農物的協議。

高雄市政府星、馬行銷團上午由桃園國際機場出發，下午抵達馬來西亞，隨即由高雄市農會與2004年成立的馬來西亞糧食進出口總商會（Malaysia Dryfoodstuf f importer and exporter Association）簽署合作意向書，雙方並將建立與促進彼此間的長期合作關係。

韓國瑜表示，這次促成價值1億元訂單能為高雄產品找出路、架構及支撐點，他充滿期待感，也有信心將優質產品行銷海外，和大馬有更寬廣的合作。

簽署合作意向書由高雄市農會理事長蕭漢俊和大馬糧食商會會長拿督斯里蔡寶強簽約，韓國瑜代表市府擔任見證方。

韓國瑜表示，到馬來西亞是小飛行，但抱持大期待，感謝大馬糧食商會新年度將向高雄採購更多品項，期待未來雙方有更寬廣的合作。

他說，馬來西亞地大物博，充滿活力與資源，商業影響無遠弗屆，高雄也有養殖業獲得清真認證，期待透過這渠道進軍伊斯蘭國家，內心期待感巨大。

韓國瑜表示，高雄地理位置不變，但心靈世界正在改變，面積占台灣1/12，人口數占1/9，土地面積有4個新加坡，這頭巨人已經沉睡2、30年，如今逐漸清醒、腦袋打開，決定邁向周邊國家城市，從今年將實施雙語教育，迫切期待與國際接軌，感謝大馬糧食商會給予高雄機會，將秉持外銷便是品質保證、價格公道，以熱情真忱的心服務。

蔡寶強說，很榮幸能與高雄團隊交流，期望藉此促進彼此農業發展合作，建立互惠互利合作關係，更深入了解探詢合作機會。馬來西亞的清真食品受到國際社會認可，相信清真食品方面與高雄有很大合作空間，簽署意向書盼能藉此促進雙邊農產與糧食間的貿易合作，創造商機及雙贏。

高雄市政府星、馬行銷團抵達機場後，受到當地僑胞及民眾熱烈歡迎，紛紛要求合影留念，也拉起歡迎布條接機。（編輯：陳俊碩）1080224