金門立委補選抽籤 洪麗萍抽中籤王1號

金門立委補選25日進行號次抽籤，中國國民黨徵召的洪麗萍（前）抽中籤王1號，她高喊「一馬當先、一定當選」。中央社 108年2月25日

（中央社金門縣25日電）金門立委補選今天進行號次抽籤，中國國民黨徵召的候選人洪麗萍抽中籤王，她高喊「一馬當先、一定當選」；前縣議員陳滄江抽中2號比出勝利手勢；陳玉珍抽中6號喊出「6年級接棒」口號。

金門立法委員補選投票進入倒數時刻，今天在縣政府進行號次抽籤，6位候選人全部到場，現場也湧進不少支持者與鄉親。金門粱黨黨主席洪志恒還帶了金門高粱酒酒瓶當做道具，抽籤過程中，還一邊抽籤一邊演唱「何日君再來」和「水調歌頭」，笑翻全場。

抽籤結果出爐，洪麗萍抽中籤王1號，高喊「一馬當先、一定當選」；抽中2號的陳滄江比出勝利手勢說「勝利成功」；抽中3號的前金湖鎮長蔡西湖高喊「三星高照、順利當選」；執業牙醫盧冠宇抽到4號，高喊「事事順心、金門勢必要進步」。

抽中5號的洪志恒喊出「我一定贏、我才是法律專家、非我不可」的口號。前金門縣議員陳玉珍抽中6號，高喊「6年級接棒，3月16票投陳玉珍」。（編輯：翁翠萍）1080225

金門立委補選25日進行號次抽籤，前縣議員陳滄江（前）抽中2號，立刻比出勝利手勢並說「勝利成功」。中央社 108年2月25日