國民黨執政縣市盼打團體戰 與對岸實質交流

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨今天召開首次兩岸城鄉交流平台會議，與會縣市代表盼結合有類似需求的縣市，組成團隊與大陸交流，除銷售農漁產品，並促成包機直航、郵輪停泊，兼顧貨出去、人進來的目標。

中國國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨今天召開「兩岸城鄉交流平台」首次會議，由副主席兼秘書長曾永權主持，並由大陸事務部主任周繼祥向國民黨執政的15縣市代表進行交流平台的簡介報告。

曾永權致詞時表示，中央黨部站在協助的立場，期望透過交流平台提供各縣市與對岸的聯繫管道，不論城鄉交流或銷售農漁產品等，能達到兩岸城鄉交流「事半功倍」的效果。

會議中，各縣市代表認同「兩岸城鄉交流平台」的重要性，也希望交流平台能作為橫向溝通的功能，結合多個需求類似的縣市，組成團隊打群體戰，而非單打獨鬥，與大陸進行更實質的交流。

與會縣市代表指出，不僅希望農漁產品或工商產品能銷往大陸，更期望能廣泛建立包機直航、郵輪停泊的航點，吸引更多的大陸觀光客停留，兼顧「貨出去」、「人進來」的兩項目標。

也有與會縣市代表分享交流經驗指出，與對岸簽署備忘錄或意向書要非常慎重，必須依循現行法規，避免觸法。

還有與會代表說，與對岸交流問題不大，但最大的阻礙是國內主管機關的認可，因此，期望國民黨立法院黨團能協助與政府相關部門溝通協調，當各縣市最大的靠山。

國民黨主席吳敦義1月9日親自主持與黨籍15位縣市首長的兩岸城市交流會議，隨後國民黨「兩岸諮詢委員會」新設「兩岸城鄉交流服務中心」，由各縣市長指派一個負責兩岸事務的代表參與，集思廣益兩岸可能的交流方式。（編輯：林興盟）1080225