韓國瑜大馬簽約 外銷高雄優質農產品

高雄市市長韓國瑜今天在吉隆坡見證高雄農會與馬來西亞進口商Euro-Atlantic簽約儀式，希望透過這項合作，讓高雄的優質農產品未來不間斷推廣至馬來西亞。（吉隆坡台灣貿易中心提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 108年2月25日

（中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電）高雄市長韓國瑜今天在吉隆坡出席高雄農會與馬來西亞進口商Euro-Atlantic簽約儀式，希望透過這項合作，讓高雄的優質農產品未來不間斷地推廣到馬來西亞。

吉隆坡台灣貿易中心今天發表聲明，指「台灣南部農特產」推廣與貿易合約簽約儀式於吉隆坡Aloft酒店舉行。高雄市長韓國瑜與Euro-Atlantic創始人兼董事總經理呂金珠女士一同簽署諒解備忘錄，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處主任徐大衛和台灣外貿協會主任蕭春雁見證此儀式。

透過這份備忘錄，高雄市政府將會不定期提供全方位支持和配合把高雄農產品推廣到馬來西亞。

現場也準備精采節目，除了中國24節令鼓演出外，還提供使用高雄農特產製作的甜點及菜餚，讓出席者有機會品嘗高雄農產品，如蜜棗、白玉苦瓜、芭樂、木瓜、金鑽蓮霧和鳳梨等。

呂金珠表示，台灣一直以獨特美食聞名，例如鳳梨酥、珍珠奶茶及牛肉麵等，農特產品也具有特色。高雄被稱為台灣最優秀的農特產城市, 近10年來為全球農業貿易貢獻了許多高品質的農產品。

她表示，Euro-Atlantic 非常榮幸能夠在過去的7年裡，把高雄農特產帶進馬來西亞。她透露2018年進口高雄農特產估計重量約為3萬6000公斤，相信冠上「高雄首選」的農特產進口量將在未來有更大的進步，雙方將見證更豐富的成果。（編輯：施燕飛）1080225