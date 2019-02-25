促轉會臉書首貼文 揭吳聲潤為獄友申冤

促進轉型正義委員會官方臉書25日成立，首篇貼文強調「轉型正義，就是現在」，提及90多歲的吳聲潤（右2）為當年獄友蔡炳紅申冤的故事。圖為2014年吳聲潤出席國家人權博物館活動。（圖取自國家人權博物館網頁www.nhrm.gov.tw）

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）促進轉型正義委員會官方臉書今天正式成立，首篇貼文強調「轉型正義，就是現在」，提及90多歲的吳聲潤為當年獄友蔡炳紅申冤的故事；2人已同列促轉會公告撤銷有罪判決名單。

促轉會在貼文中表示，去年8月31日促轉會收到一封署名為吳聲潤的「申請書」。信上提及，立院通過促轉條例，促轉會也正式成立，吳聲潤突然了解，這是蔡炳紅要託他代為出聲喊冤並平反。

貼文指出，蔡炳紅是吳聲潤的獄友，被槍決時26歲，屍體上有11個彈孔。原被判5年的蔡炳紅為何遭到槍決，時過半世紀後，蔡家人只能從檔案中拼湊片段；到了1998年，政府開始補償白色恐怖受難者，年逾90的蔡父交代女兒，一定要爭取真相。

促轉會表示，出獄後的吳聲潤，長年為政治犯奔走，寄信到促轉會時，他95歲。

有關吳聲潤與蔡炳紅的有罪判決，促轉會表示，在2017年底促轉條例通過時，終得撤銷，2人也同列於促轉會的公告撤銷名單中。

促轉會指出，在戒嚴時期，台灣許多家庭一夕破碎，政治成為禁忌，人民學著對很多事「不問不看不聽」。這麼多被剝奪的生命與青春，台灣社會失去的各種可能性，卻常被與拚經濟放在同一個天秤上衡量。

促轉會說，為此，政府終於在體制內系統性地啟動轉型正義工程。2017年底，立法院通過促轉條例，隔年5月31日促轉會正式運作。

促轉會表示，轉型正義要在台灣前進的地圖上，找出民主、人權、法治與正義等價值的座標。

促轉會強調，不能裝作過去已成過去，也無法將問題留待未來；如果現在不做，將永遠錯過對歷史交代的機會。「轉型正義，就是現在」。（編輯：林興盟）1080225