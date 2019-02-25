欲趕馬杜洛總統下台 瓜伊多晤利馬集團敲策略

（中央社波哥大25日綜合外電報導）委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）今天在哥倫比亞首都波哥大會晤利馬集團（Lima Group）成員國代表，欲敲策略要把對手馬杜洛（Nicolas Maduro）趕下台。

法新社報導，運載人道救援物資的貨車試圖從哥倫比亞和巴西闖關進入委國時，瓜伊多支持者與委國安全部隊爆發衝突，造成2人喪命，數百人受傷。

歐洲聯盟譴責委內瑞拉運用暴力及武裝分子，阻止人道援助物資進入委國。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他對委國平民的傷亡感到「震驚且難過」。

瓜伊多昨天搭機前往波哥大，準備與拉丁美洲13國與加拿大組成的利馬集團成員國代表會面，設法化解委國的政治僵局。

委國國會的反對派認定馬杜洛非法當選連任，瓜伊多1月自行宣布出任代理總統，約有50個國家承認瓜伊多為委國的合法總統。

美國副總統彭斯（Mike Pence）將代表華府出席這項會議。

瓜伊多抵達波哥大後，呼籲國際社會考慮「動用一切手段」趕馬杜洛下台。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1080225