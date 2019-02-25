韓國瑜訪新加坡 推銷蔬果會新創業者

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）高雄市長韓國瑜今天甫結束大馬招商行程，傍晚搭機抵達新加坡訪問4天3夜，將參訪通路商、簽約與新創業者座談。這是韓國瑜就任市長後首度海外參訪，受星媒高度關注。

韓國瑜今晚未排定參訪行程，但他與市府團隊下機後隨即大啖新加坡知名的肉骨茶。

韓國瑜率團抵達新加坡後，包括駐新加坡代表梁國新、旅星僑界與台商前往樟宜機場接機。資深藝人陳明利也前往接機。

他預計26日和通路商、貿易商簽約，可能是新加坡全國職工總會平價合作社（NTUC FairPrice）與昇菘超市（Sheng Siong）。這兩家超市都是新加坡的平價超市，也是新加坡人或外籍勞工購買蔬果首選。

韓國瑜預計27日參訪新加坡大學育成中心，與10家新創業者座談，也和亞洲台商總會與青創業者午宴。另將出席高雄觀光行銷記者會與參訪通路商。

韓國瑜24日從台灣搭機先赴馬來西亞招商，展開首站簽約行程，見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，達成採購總值新台幣1億元農產品的協議。他今天傍晚抵達新加坡，預計28日下午搭機返台。

這是韓國瑜就任高雄市長後首度赴馬來西亞與新加坡招商，大批台灣媒體跟隨採訪，新加坡媒體也派記者隨行，報導他在星馬的參訪行程。（編輯：郭中翰）1080225