高雄與馬國貿易商簽長約 盼建立長期合作

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄25日電）高雄市長韓國瑜率團訪問星馬，今天與馬來西亞生鮮供應商簽訂每年採購約新台幣1085萬元的4年長約，盼建立長期合作，擴大與大馬合作市場，共創雙贏。

高雄市政府發布新聞表示，今天的簽約推廣會由韓國瑜與生鮮供應商EURO-Atlantic董事長呂金珠，共同簽訂4年合約，會場也特別擺設「高雄首選」的蜜棗、芭樂、鳳梨、白玉苦瓜、蓮霧、木瓜等，介紹給馬國買家，約有當地40家買家到場了解產品，期望能夠促成更多海外訂單。

韓國瑜表示，樂見高雄與大馬合作往來更加密切，高雄物產豐富，擁有非常多元農漁產品，往來不是單方面的，而是有來有往，希望未來能外銷更多產品到大馬，若馬國朋友需要開拓市場、探詢貿易夥伴，高雄十分樂意介紹並媒合合作機會及各項管道。

EURO-Atlantic為馬來西亞當地貿易商，也是頗具規模的生鮮供應商，具備完善的現代化物流體系，有自有的冷藏倉儲、蔬果分裝廠、冷鏈物流車隊等，生鮮物流與倉儲中心供應馬來西亞重要的連鎖超市、大賣場、五星級酒店與餐廳等。

對於原預定韓國瑜接受馬國媒體專訪後與馬國會議員共進早餐，但臨時傳出馬國國會議員因見媒體太多，不希望曝光而取消會面；韓國瑜表示尊重，而高雄市政府新聞局表示，對高雄市政府而言，所有支持高雄產品的企業或商會都歡迎。

韓國瑜出訪到馬來西亞並見證高雄市農會理事長蕭漢俊和大馬糧食商會拿督斯里蔡寶強簽署合作意向書，達成採購總值新台幣1億元的協議。

基進黨主席陳奕齊今天指出，蔡寶強所屬的中國海協，不只受中國國務院指導，更是美國智庫胡佛研究所報告中所認定的統戰單位，這根本是筆政治訂單。

另外，有網友在臉書發文質疑高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞，宴請穆斯林的吉隆坡市長喝酒、吃豬肉，未預留位子給受邀的市長，甚至名牌都只寫中文等，是丟臉丟到國外。

新聞局長王淺秋受訪表示，高市府從未宣布過市長韓國瑜將與吉隆坡市長會面，皆屬外界傳聞。至於24日的晚宴名單上沒有吉隆坡市長，韓國瑜也是受邀出席的貴賓，既是受邀的一方，客人配合邀請者賓客安排。

餐點部分，當晚是在華人餐廳用餐，宴請者是華人，自有其飲食習慣，並非當地所有的人都不食用豬肉。（編輯：陳俊碩/方沛清）1080225