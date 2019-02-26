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美軍艦再度通過台海 國防部：全程掌握

最新更新：2019/02/26 08:11

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）國防部今天表示，美軍作戰艦與補給艦各一艘，昨天由台灣西南海域向北航經台灣海峽，今晨已脫離；國軍依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，期間並無異常情形。

國防部發布新聞稿表示，2艘美國軍艦昨天由台灣西南海域向北航經台灣海峽，今晨已駛離；美艦航經台灣周邊海域期間，國軍依規定全程掌握，確保海疆安全與區域穩定，期間並無異常情形，請國人放心。

路透社報導，美軍太平洋艦隊聲明指出，美軍艦「史塔森號」（Stethem）驅逐艦和「查維斯號」（Cesar Chavez）後勤彈藥補給艦穿越台灣海峽。

美國國防部發言人伊斯特本（David Eastburn）向媒體證實，這2艘美國軍艦於24日至25日在台灣海峽與南海、東海間通行。他並說，這類通過台灣海峽國際水域的例行行動，展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾。

根據中華民國國防部公開披露的訊息，這是美國軍艦今年第2度通過台海。同時，這也是繼去年7月以來，第5度有美國軍艦通過台灣海峽。美國分別於去年7月、10月、11月、今年1月，派遣軍艦通過台海。（編輯：鄭雪文）1080226

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