全力支持城市交流 吳釗燮：卡韓說無中生有

（中央社記者陳俊華台北26日電）媒體報導，高雄市長韓國瑜出訪星馬遭政府打壓。外交部長吳釗燮今天說，外交部全力支持城市交流，責無旁貸，也請駐新加坡、馬來西亞代表處協助，「所謂打壓真的是無中生有」。

媒體報導，高雄市長韓國瑜出訪新加坡與馬來西亞，傳出遭到民進黨政府從中阻撓「卡韓」，讓韓國瑜一行人無法在馬來西亞見到馬國官員，國民黨25日對此表示譴責。

立法院會今天進行施政總質詢。吳釗燮在會前受訪時表示，外交部對於任何能促進台灣跟其他國家的友誼，都會全力支持，城市外交也是外交非常重要的一環，任何能促進城市外交的活動，外交部責無旁貸，一定全力支持。

吳釗燮說，有關韓國瑜到馬來西亞、新加坡出訪，也請兩地的代表處全力支持，「所謂打壓的事情真的是無中生有」，有關在馬來西亞的狀況，應該由高雄市府發言人、高雄市長親自說明，會比較清楚一點。

吳釗燮指出，看到新聞報導說韓國瑜要到馬來西亞訪問，他也要求亞太司同仁儘速跟高雄市政府聯繫，有什麼需要幫忙的部分，外交部會盡量幫忙，高雄市政府也很快的回訊，說行程上需要一些幫忙，譬如通關禮遇等，外交部也完全依高雄市政府的要求進行協助。

吳釗燮表示，同樣的，台北市長柯文哲要到美國去訪問，他有聽到柯文哲說的一些話，「我在這邊要做非常鄭重地澄清」，只要是符合國家利益的交流，外交部一定全力支持，可是有關台北市跟美國行政部門間的交流活動，台北市已經說明，「他們不會透過外交部」。

吳釗燮說，台北市府已經跟美國在台協會（AIT）去洽談行政部門的活動，這些相關行程北市府是對外交部說不必幫他們；柯文哲到華府去訪問的事，應該要由台北市政府說明比較恰當。（編輯：鄭雪文）1080226