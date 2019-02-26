朱立倫批挑起戰爭 總統府：捍衛主權不是對抗

（中央社記者溫貴香台北26日電）前新北市長朱立倫批評蔡總統走對抗錯路、挑起戰爭，總統府發言人張惇涵今天說，捍衛主權不是對抗；很訝異也很遺憾朱立倫會說出與熱愛和平跟民主自由台灣人截然不同的立場。

另外，朱立倫表示，願意重啟核四。張惇涵表示，朱立倫在新北市長任內反核四，參選總統時力主「非核家園」，還強調要提高火力與天然氣發電比例。現在竟然剛離開新北市就要重啟核四，不僅讓人感到訝異，相信也很難對新北市民有所交代。

有意參選2020總統選舉的前新北市朱立倫接受聯合報專訪批評總統蔡英文，一直走對抗的錯路；並說，國家領導人應避免戰爭不是挑起戰爭。

張惇涵上午表示，推動革新、捍衛主權不是對抗，而是讓國家往前走。蔡總統上任近3年來，對內解決過去政府不願意面對的年金破產危機，啟動有系統的經濟、產業轉型，讓國家經濟回復動能。

對外在兩岸及區域上，他說，總統更帶領台灣成為國際社會肯定的區域穩定貢獻者，近來國際社會對台灣的努力表示肯定與支持，就是最好的證明。

對於朱立倫批評總統挑起戰爭，張惇涵說，台灣從來不是和平的威脅，而中國或是台灣，誰是區域與國際社會安全穩定的貢獻者，誰又頻頻以武力等造成對各國、對自由民主的威脅，這個答案已經是國際常識。

他並表示，很訝異也很遺憾朱立倫說出與國際社會，與所有熱愛和平跟民主自由台灣人截然不同的立場。但也期待朱立倫能夠回到國家的共同利益上來，善盡一個政治人物必須捍衛國家自由民主的責任。

至於在能源議題上，張惇涵表示，落實國家能源的結構轉型，一直是蔡政府上任後努力的重要目標。相信大家也印象深刻，朱立倫過去也是一樣的立場，過去在選舉期間更大聲疾呼「非核家園絕對不是口號」。

張惇涵說，目前政府正全力推動能源結構轉型，包括再生能源的加速開發，節能科技的廣泛應用等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上進行，政府有能力也有信心，完成能源結構的順利轉型，過程中也會確保電力供應無虞。至於核四能否重啟，經濟部等單位日前都有完整說明。（編輯：林沂鋒）1080226