蘇貞昌長輩圖宣導住宅轉租新制 不得超收電費

（中央社記者顧荃台北26日電）行政院長蘇貞昌今天在官方line帳號說，為保障租屋族，近日已推出「住宅轉租新制」，包括不得超收電費、押金不得超過2個月租金與不得禁止租客遷入戶籍。

蘇貞昌表示，台灣租屋族眾多，為了減少出外子弟的租屋糾紛與不便，政府用制度來幫忙。這幾天推出新的「住宅轉租新制」，規定許多租賃轉租房屋時可能遭遇到的事情，避免爭議，也保障房客權益。

蘇貞昌並附上「長輩圖」，列出住宅轉租新制重點，包括不得超收電費、押金不得超過2個月租金與不得禁止租客遷入戶籍。

為保障包租業與房東及房客間的權益，內政部23日公告住宅包租、轉租契約，自今年6月1日起實施，將來包租業者與房東及房客簽訂的契約，若違反規定，除契約條款無效外，得依消保法規定，最高還可處新台幣30萬元罰鍰。

根據即將上路的「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」規定，包租業向房客收取的押金不能超過2個月租金，且當電費由房客負擔時，計算基礎不得超過台電夏季用電量最高級距每度金額。（編輯：趙蔚蘭）1080226