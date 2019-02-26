提名李進勇任中選會主委 蘇貞昌：不會退回

（中央社記者溫貴香台北26日電）行政院長蘇貞昌今天說，依據中選會組織法，沒有規定主委一定要無黨籍，提名前雲林縣長李進勇出任中選會主委人事案不會退回。他也說，與其無黨籍、無經驗，不如有經驗，縱使有黨籍也沒關係。

中國國民黨立委王育敏上午質詢蘇貞昌表示，中選會主委提名民進黨籍的前雲林縣長李進勇是史無前例，從中選會主委法制化、專任後，未再提名具有黨籍的主委人選，詢問是否為蘇貞昌所提名，蘇貞昌說「對」。

蘇貞昌說，去年11月24日九合一選舉投票日，讓選民排隊2、3個小時，他深深感覺與其無黨籍、無經驗，不如有經驗，縱使有黨籍也沒關係。

他表示，依照立法院通過的中選會組織法，沒有規定主委要無黨籍，但強調黨籍比例不得超過1/3，職權行使超越黨派。

王育敏質疑這樣的人事案要執意送進立法院還是要退回，蘇貞昌說：「我不會退回」。

中選會組織法第3條規定，中選會置委員9人至11人，其中1人為主任委員，特任，對外代表中選會；1人為副主任委員，職務比照簡任第14職等；其餘委員7人至9人。主任委員、副主任委員及委員均由行政院長提名經立法院同意後任命。

該條條文規定，中選會委員應遴選具有法政相關學識、經驗的公正人士擔任。委員中同一黨籍者，不得超過委員總數1/3。（編輯：謝佳珍）1080226