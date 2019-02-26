兩岸路線非抗中 蘇貞昌：是保護家園主權

（中央社記者溫貴香台北26日電）行政院長蘇貞昌今天答復立委王育敏質疑兩岸路線是抗中路線表示，兩岸往來要保護家園，從未用「抗中」兩個字，他是用保護家園、保護國家、保護主權。

中國國民黨立委王育敏上午質詢行政院長蘇貞昌表示，近來蘇貞昌幾段對中國大陸慷慨激昂的談話，讓許多有子女在部隊服役的家長相當擔心；並引用2017年美國杜克大學的民調數據，指台灣與中國大陸如果發生戰事，僅有10%的民眾願意積極奮勇抵抗，藉此強調台灣社會希望和平而非戰爭。

蘇貞昌反問王育敏「那是要投降嗎」，蘇貞昌表示，先前相關說法的重點在於展現保護家園的決心，但他不解王育敏為何不批評不放棄武力犯台的中國。

王育敏質疑蔡政府的兩岸路線是抗中路線，蘇貞昌說，兩岸要往來更要保護家園，他從來沒有用「抗中」兩個字，他是用保護家園、保護國家、保護主權。

王育敏問兩岸人民關係條例與國家機密保護法這兩個法都要修得更嚴格，這兩個法加起來對於身分管制是3年還是6年，陸委會主委陳明通答復說，兩岸人民關係條例沒修仍維持3年，國家機密保護法的立法一定有其特殊目的，一定是特殊的人。

她再問前副總統吳敦義在520之後要率團訪問大陸要不要向政府報備，陳明通說，不用，依照兩岸人民關係條例，「我這邊不用」。

如果吳敦義以國民黨主席率團與對岸領導人見面是否可以，陳明通表示，與對岸領導人見面如果是政黨交流，不會規範。但不能做一些有礙國家尊嚴的事情，如果去對岸彰顯中華民國國家尊嚴很好，可以大聲喊出中華民國，但不能向中華人民共和國的國徽敬禮、不能做出有礙國家尊嚴的行為，如果去彰顯中華民國的存在，非常好。（編輯：林沂鋒）1080226