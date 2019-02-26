擬加強赴陸管制 陳明通：國共論壇可參加

有立委26日在總質詢時詢問，兩岸黨對黨的交流，若不涉及政治談判是否要管制，陸委會主委陳明通（前右）表示，這並不會有礙國家尊嚴，沒有問題，並指出國共論壇也沒有問題。前中為行政院長蘇貞昌。中央社記者吳家昇攝 108年2月26日

（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨立委林德福今天在總質詢時詢問，兩岸黨對黨的交流，不涉及政治談判，是否要管制，陸委會主委陳明通說，這未有礙國家尊嚴，沒有問題，並表示國共經貿論壇也沒有問題。

陸委會延續前3個會期，將兩岸條例關於特定退離職軍公、政務官赴陸限制的修法草案，列為優先法案。出境管制維持3年，增訂限制15年內不得參加大陸官方慶典活動。

林德福今天下午在立法院施政總質詢時詢問，兩岸政黨領導人，國民黨主席吳敦義與中共總書記習近平，若是在全程開放、不涉及政治談判的交流，以及協議的簽署，這是否要管制。

列席備詢的行政院長蘇貞昌表示，兩邊平等的狀況下，國民黨主席與中共總書記握手，「最好他們談中華人民共和國，我們談中華民國，那都非常好」；他近一步解釋，不對的地方則是，若是擁有某種身分的人，與中國的國家領導人，做政治性活動，對台灣是不好的，就要禁止。

陳明通也解釋，修法中很清楚的是要「有礙國家尊嚴」。但林德福說，這個定義很籠統，因此他要問清楚，像2006年起的國共經貿論壇，這是否可以參加。

陳明通表示，國共論壇沒事，這沒有問題，因為這沒有有礙國家尊嚴，「但若是人家在舉行大典，你去跟人家唱國歌，跟國會致敬，這看不下去、這要禁止」。（編輯：楊玫寧）1080226