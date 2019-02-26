防堵非洲豬瘟 內政部：已查獲動物產品5千件

（中央社記者王承中台北26日電）內政部長徐國勇27日將赴立法院業務報告，根據今天送達立院的書面報告，徐國勇表示，為阻絕非洲豬瘟，上月開始針對高風險地區入境旅客手提行李落實全面查驗，截至24日止，查獲動物產品5000多件。

立法院內政委員會27日將邀請徐國勇列席報告業務概況，並備質詢。根據內政部已送達立法院的書面報告，徐國勇表示，為全面阻絕非洲豬瘟疫情於境外，自1月16日起，針對高風險地區入境旅客的手提行李落實全面查驗，並統籌調度支援警力110人，輔以緊急採購X光機、培訓防疫犬。

徐國勇指出，截至24日止，計出勤警力6萬4180人次，查獲動物產品5501件，自行拋棄2369件。

針對酒駕部分，徐國勇表示，107年下半年取締酒駕計4萬8874件，其中移送法辦2萬8185件，肇事死亡人數53人，與106年同期相較，取締減少2841件，移送法辦減少2190件，死亡人數減少1人。未來將落實執行每月至少2次的全國同步取締酒駕勤務，透過區域聯防機制，強化機動巡邏攔檢。

對於加重酒後駕車罰則，徐國勇指出，內政部將持續積極配合法務部及交通部共同研議修法內容，以維護交通至民眾生命財產安全。

而在落實簡政便民服務方面，徐國勇表示，依據行政院智慧政府發展藍圖，在便捷生活、保障隱私、高安全性及資訊自主原則下，內政部積極規劃推動新一代國民身分證換發工作，預計投入約新台幣40.6億元，自109年10月起2年內全面換發。

為保障警消權益，徐國勇指出，國道員警執勤處於特殊且高度危險的環境，為加強給予國道員警實質保障，行政院已於1月10日核定國道員警危險加成，按警勤加給原支等級數額加3成5支給，並追溯自1月1日生效，國道員警每月薪資可增加2952元。（編輯：楊凱翔）1080226