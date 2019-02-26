政院版同婚專法立院3/5處理 綠將提案逕付二讀

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北26日電）立法院程序委員會今天將行政院所提同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」等案，排入3月5日立法院會報告事項的議程。

至於同婚專法草案是否逕付二讀，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，民進黨團會提案把司法院釋字第748號解釋施行法草案逕付二讀。國民黨立法院黨團總召江啟臣說，黨團內部開會討論後再決定立場。

另外，時代力量立委林昶佐也提出同性婚姻平等保障法草案，並在23日達連署門檻。林昶佐今天說，還沒有正式提案，因為是與同志團體連動，會尊重同志團體的意見，他們上週建議先不提案，看接下來審議的狀況再決定。

行政院會於2月21日通過同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性別2人，可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施，法案送立院審議。

同婚專法草案共27條，規定「同性婚姻關係」是指相同性別的2人，為經營共同生活的目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係。同性婚姻雙方當事人財產制，準用民法親屬編關於夫妻財產制的規定。雙方當事人的監護、扶養義務、繼承權利等，皆準用民法相關規定等。（編輯：謝佳珍）1080226