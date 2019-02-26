抗SARS馬來西亞籍醫師歸化 吳文思：台灣已是我家

（中央社記者王承中台北26日電）內政部今天表示，自願照顧SARS病患的馬國籍醫師吳文思、長期關心台灣文資保存的加國籍人士史康迪等11位高級專業人才，歸化中華民國國籍。吳文思說，在台灣生活25年，台灣已是她的家，很高興可以拿到身分證。

內政部今天發布新聞稿指出，內政部今天下午召開歸化國籍審查會，通過SARS期間自願至加護病房照顧病患的馬來西亞籍內科專科醫師吳文思、長期關心台灣文化資產保存的加拿大籍人士史康迪等11位高級專業人才，歸化中華民國國籍。

內政部表示，史康迪長期關心台灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動，積極奔走陳情，有助台灣文化資產保存意識之提升與維護。吳文思在SARS期間自願至加護病房照顧病患，專業能力及態度深獲院方及病患嘉許。

曾獲頒台北市榮譽市民的史康迪今天下午接受中央社記者訪問時，對於自己獲得國籍一事難掩興奮之情。他說，他前前後後一共在台灣生活30年，現在生活都在台灣，朋友、同事也都是台灣人，而且他也很討厭過去別人一直稱呼他「老外」，現在他可以自稱是「台灣人」了。

史康迪說，現在台灣越來越民主，台灣社會非常有意思、很豐富，有很多不一樣的意見，他感覺台灣每天都有改變，現在歸化國籍後，他可以更努力保護台灣的環境、文化。

吳文思受訪表示，她從83年來台就讀陽明大學醫學系至今，在台灣生活25年，就學、工作、結婚、家庭等生活都是在台灣，她很早就想過要歸化，但過去歸化須放棄原國籍，考慮到母親還在馬來西亞，就一直沒申請，直到日前知道外國高級專業人才可在免喪失原國籍下歸化，就申請看看，沒想到台灣政府會給她這個機會拿到身分證，她很開心。

「台灣已經是我的家」，吳文思說，現在回馬來西亞反而不習慣，拿到身分證後，未來出國出入境，都不用再走外國人的通道，可以跟先生小孩一起走本國人通道。她也稱讚，台灣對外籍人士非常好，她也會鼓勵其他在台灣的馬來西亞人，若是認同台灣，也可以申請歸化。

憶及SARS期間，吳文思說，她是窮困家庭長大，父親也是因為生病過世，當時她剛從醫學院畢業，就憑著一股熱忱，自願幫助SARS病患。她說，只要做好安全防護，且「相信只有要做好事，老天不會就這樣讓你走」。

內政部表示，這次審查通過的11名高級專業人才，包括醫學領域4名、文化藝術領域2名、經濟領域2名、教育領域2名及其他領域1名，多數為4、50歲左右之青壯年人才。自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有76名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化我國。（編輯：楊凱翔）1080226