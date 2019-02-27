副總統：民調是警惕也是鼓勵 盼危機變轉機

（中央社記者溫貴香台北27日電）副總統陳建仁今天對於總統蔡英文參選2020年民調低表示，民調是一時的，對執政團隊是一種警惕也是鼓勵，希望將危機變成轉機。

陳副總統上午接受廣播節目主持人簡余晏專訪，陳副總統表示，最近與歐盟代表們聚會談到，台灣能夠選出女性總統，有長遠的政治理想抱負，堅持理想去做，歐盟代表們對此感到很佩服。

主持人問台灣連捐款給世界衛生組織都被拒絕，陳副總統說，人道救援不應有政治干預。他也談到曾與教宗聊天談到台灣女性總統的特質，他認為，總統的特質是深思熟慮的思想家、堅持理想的行動家、悲天憫人的慈善家。

主持人問根據最新民調顯示，如果台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫與總統蔡英文參選2020總統，蔡總統支持度低，陳副總統說，壓力一定有，要讓人民知道政府做了什麼，要接地氣。

副總統舉例表示，風力與太陽能發電到了2025年，政府的電力供應有20%是綠能發電，台灣才有長遠的未來，最近歐盟國家代表與他商談，他們願意投資台灣風力發電，「如果今天要看結果看不到，但10年後會看到台灣很不同」。

陳副總統表示，最近政府遇到假消息、假訊息的影響，尤其是外來力量透過假消息打擊政府，他呼籲國人加入蔡總統的LINE或臉書，獲得最正確的消息。他說，民調是一時的，民調對他們而言是一種警惕、也是一種鼓勵，希望將危機變成轉機，未來一年要讓民眾知道政府確實很認真打拚。

主持人問是否與蔡總統討論過民調，陳副總統說，總統對民調有了解，但最重要是做為國家領導者很多事情要多方考慮，孤單是難免，總統縱使沒有公開行程，也有百工百業提供意見；他呼籲國人不要看短期的短視近利，要看長期的長治久安，國家才有希望。

被問到最有成就的事情，陳副總統說，當學者時後研究烏腳病或肝炎也好，對全世界很有幫助，減少的死亡人數都是成千上萬，B肝、C肝研究最有成就感，C肝治療現在看起來不明顯，但到2025年90%的人沒有C肝，國人就會驚覺政府這麼打拚做事。

陳副總統說，現在政府所做的事情是政治家的事，不是政客的事，希望大家一起努力，讓台灣愈來愈好。（編輯：林沂鋒）1080227