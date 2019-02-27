徐國勇：絕對不會有流浪警察

（中央社記者王承中台北27日電）內政部長徐國勇今天表示，絕對不會、也保證不會有流浪警察問題，警察是國家花錢訓練，變成流浪警察還得了，政府會保障警察該有的職缺、福利、薪資等，至於如何分配，會再跟地方政府談。

台南市長黃偉哲日前指出，目前六都警力編制經費都很勉強維持，中央如未提出適當辦法，難保地方會集體拒絕接收中央撥補警力，造成流浪警察。行政院發言人Kolas日前表示，行政院長蘇貞昌已指示內政部、人事行政總處及主計總處協調地方警力與財政，絕無流浪警察問題。

立法院內政委員會今天上午邀請徐國勇報告業務概況，並備質詢。國民黨立委黃昭順、無黨籍立委趙正宇，以及親民黨立委陳怡潔都十分關注流浪警察問題，詢問徐國勇未來是否會發生流浪警察問題。

徐國勇表示，絕對不會、也保證不會有流浪警察的問題，不管任何狀況，一定保障警察該有的職缺、福利、薪資等等，內政部已經跟人事總處講好。至於如何分配，內政部會再跟六都、其他地方政府來談，也會跟地方政府協商預算問題，到時主計總處也會處理。

他指出，警察是由國家花錢訓練，到時候不能用，變成流浪警察還得了，跟所謂的「流浪教師」不同，公費的師校畢業生也不會不分發。今年10月將會有2146名警校生畢業，會要求警大、警專校長跟學生講，畢業後絕對不會有流浪警察。（編輯：林沂鋒）1080227